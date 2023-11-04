Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате больше 1 млрд рублей

Российский фильм «По щучьему велению» преодолел рубеж в один миллиард рублей сборов, следует из Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино

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Бюджете киноленты составил 660 миллионов, 350 из которых были выделены Фондом кино на безвозвратной основе.

В будущем зрителей ждут также новые «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и множество проектов на тему богатырей.

Ранее член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что «По щучьему велению» может стать фильмом-миллиардером, а его итоговые сборы «достойным шагом» уйдут за миллиард рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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