Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
Фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Московском театре мюзикла, а конкурсная программа фестиваля пройдет в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион», киноцентре «Октябрь», Доме кино, Центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах сети «Москино».
ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил один раз в два года, с 2000 года - проводится ежегодно.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил грант на проведение военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
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