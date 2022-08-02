Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Московском театре мюзикла, а конкурсная программа фестиваля пройдет в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион», киноцентре «Октябрь», Доме кино, Центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах сети «Москино».

ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил один раз в два года, с 2000 года - проводится ежегодно.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин выделил грант на проведение военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».







