Фильм о создании новой «Алисы в стране чудес» выйдет в онлайне

Эта современная киноадаптация вдохновлена культовым детским аудиоспектаклем на стихи Владимира Высоцкого, в основе которого — знаменитая сказка Льюиса Кэрролла. Сам семейный мюзикл зрители смогут увидеть в кинотеатрах с 23 октября.

Документальная лента приоткрывает завесу тайны над процессом рождения фантастического мира новой «Алисы». Зрители получат возможность заглянуть за кулисы и узнать, как удавалось сочетать музыкальное сопровождение с сюжетной линией, а также как создавалась двойная реальность для каждого персонажа.

К участию в документальной картине приглашены практически все ведущие актёры проекта. Артисты поделятся воспоминаниями о самых запоминающихся моментах съёмок: от любимых сцен и неожиданных дублей до изнурительных рабочих дней и курьёзов, связанных с костюмами.

Особого внимания заслуживает эксклюзивный фрагмент о творческом союзе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко, которые в действительности являются парой. Дуэт записал композицию «Силуэт», которая войдёт в промокампанию мюзикла и станет одним из ярких музыкальных акцентов проекта.

Ранее Анна Пересильд озвучила аудиокнигу «Алиса в стране чудес», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

