Фильм о феномене Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году

Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году, сообщили в пресс-служба «ВайТ Медиа».

В следующем году фигуристка отпразднует свое 75-летие. В фильме расскажут ее историю - три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера и прочие важные периоды.

В роли Родниной на лед выйдет Владислава Самохина.