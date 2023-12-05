Фильм о феномене Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году
Биографический фильм о фигуристке Ирине Родниной по книге «Слеза чемпионки» выйдет в прокат в 2024 году, сообщили в пресс-служба «ВайТ Медиа».
В следующем году фигуристка отпразднует свое 75-летие. В фильме расскажут ее историю - три олимпийских золота с двумя разными партнерами, смена тренера и прочие важные периоды.
В роли Родниной на лед выйдет Владислава Самохина.
Всего Роднина 11 раз брала золото чемпионатов Европы, трижды становилась олимпийской чемпионкой и 10 раз побеждала в различных мировых первенствах. Благодаря победам она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе. Роднина подчеркнула, что это выбор Березуцкого, но не всех спортсменов. «С лозунгами сейчас не время выступать!» — отметила олимпийская чемпионка, передает «Радиоточка НСН».
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