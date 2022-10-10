Роднина обвинила главу МОК в разрушении олимпийского движения

Роднина упрекнула Баха в ангажированности. По словам спортсменки, ультиматумы российским спортсменам не приведут ни к чему хорошему. Допуск атлетов к соревнованиям в зависимости от политических взглядов превратит спорт в хаос.

По мнению Баха, дистанцировавшиеся от ситуации на Украине спортсмены должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Ранее в FIS задумались о допуске российских лыжников к международным соревнованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

