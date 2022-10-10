Роднина обвинила главу МОК в разрушении олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пытается разрушить олимпийское движение, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. Ее цитирует Sport24.

СМИ: Норвежские лыжники откажутся соревноваться с россиянами и белорусами

Роднина упрекнула Баха в ангажированности. По словам спортсменки, ультиматумы российским спортсменам не приведут ни к чему хорошему. Допуск атлетов к соревнованиям в зависимости от политических взглядов превратит спорт в хаос.

По мнению Баха, дистанцировавшиеся от ситуации на Украине спортсмены должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Ранее в FIS задумались о допуске российских лыжников к международным соревнованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпортсменыМОКИрина Роднина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры