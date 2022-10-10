Роднина обвинила главу МОК в разрушении олимпийского движения
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пытается разрушить олимпийское движение, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. Ее цитирует Sport24.
Роднина упрекнула Баха в ангажированности. По словам спортсменки, ультиматумы российским спортсменам не приведут ни к чему хорошему. Допуск атлетов к соревнованиям в зависимости от политических взглядов превратит спорт в хаос.
По мнению Баха, дистанцировавшиеся от ситуации на Украине спортсмены должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
Ранее в FIS задумались о допуске российских лыжников к международным соревнованиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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