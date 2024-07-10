В российских кинотеатрах покажут французскую драму «Братья»
Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит на большие экраны трогательную драму «Братья», основанную на реальной истории выживания в лесу двух маленьких братьев.
Премьера намечена на 15 августа, режиссером картины выступил Оливье Касас, главные роли в картине сыграли Матье Кассовиц (“Амели”, “Мюнхен”) и Иван Атталь (“Моя собака Идиот“, “Брижит Бардо: Искусство жить”, “Они поженились, и у них было много детей“).
Это мощная и эмоциональная драма об исцелении, выживании, поддержке и крепких братских узах.
А 18 июля в российских кинотеатрах выходит таинственный фолк-хоррор «Одержимая», основанный на реальных событиях. Режиссерами фильма стали Вероника Франц и Северин Фиала, известные по мистическому хоррору «Сторожка». Новая история дуэта происходит в 18 веке в лесной австрийской деревушке и рассказывает о помешательстве и ужасающем акте насилия, совершенном местной жительницей Агнес, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru