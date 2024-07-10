В российских кинотеатрах покажут французскую драму «Братья»

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит на большие экраны трогательную драму «Братья», основанную на реальной истории выживания в лесу двух маленьких братьев.

Премьера намечена на 15 августа, режиссером картины выступил Оливье Касас, главные роли в картине сыграли Матье Кассовиц (“Амели”, “Мюнхен”) и Иван Атталь (“Моя собака Идиот“, “Брижит Бардо: Искусство жить”, “Они поженились, и у них было много детей“).

Новая французская комедия с Жаном Рено выйдет в прокат в России 1 августа

Это мощная и эмоциональная драма об исцелении, выживании, поддержке и крепких братских узах.

А 18 июля в российских кинотеатрах выходит таинственный фолк-хоррор «Одержимая», основанный на реальных событиях. Режиссерами фильма стали Вероника Франц и Северин Фиала, известные по мистическому хоррору «Сторожка». Новая история дуэта происходит в 18 веке в лесной австрийской деревушке и рассказывает о помешательстве и ужасающем акте насилия, совершенном местной жительницей Агнес, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из фильма «Братья» / пресс-служба кинопрокатной компании «Russian World Vision»
ТЕГИ:КинотеатрФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры