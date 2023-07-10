Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в кино 25 января 2024 года
Фильм «Мастер и Маргарита» российского режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова выйдет на большие экраны 25 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кинопрокатной компании «Атмосфера кино».
Согласно сюжету, известный писатель оказывается в центре литературного скандала, из-за чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Немного спустя автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой. Писатель берется за новый роман, а его героем становится загадочный Воланд.
Ранее, в апреле, сообщалось, что фильм «Воланд» переименовали в «Мастер и Маргарита». По словам продюсера Рубена Дишдишяна, использовать иное название связано с желанием «объединить силу и дух романа с историей», рассказанной в кинокартине, сообщает «Радиоточка НСН».
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