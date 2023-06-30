Эмир Кустурица снимет фильм по произведениям Гоголя
30 июня 202321:46
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя. Об этом двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля сообщил, находясь на фестивале «Летние вечера в Елабуге».
В Россию он приехал со своей группой The No Smoking Orchestra.
Кустурица рассказал, что уже со следующего года планирует приступить к съемочному процессу.
Ранее Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru