Эмир Кустурица снимет фильм по произведениям Гоголя

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя. Об этом двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля сообщил, находясь на фестивале «Летние вечера в Елабуге».

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В Россию он приехал со своей группой The No Smoking Orchestra.

Кустурица рассказал, что уже со следующего года планирует приступить к съемочному процессу.

Ранее Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияФестивальФильмЭмир Кустурица

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