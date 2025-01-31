Владимир Грамматиков признан лучшим режиссером премии «Золотой орел»

Режиссер Владимир Грамматиков был удостоен премии «Золотой орел» за 2024 год в категории «Лучший режиссер» за свою картину «Смотри на меня!». Церемония вручения награды прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», сообщает РИА Новости.

Грамматиков, принимая приз, поблагодарил свою мать, отметив, что благодаря ей «Орел» долетел до него. Он подчеркнул традиционную благодарность родным, ставшую важной частью церемонии.