Владимир Грамматиков признан лучшим режиссером премии «Золотой орел»
Режиссер Владимир Грамматиков был удостоен премии «Золотой орел» за 2024 год в категории «Лучший режиссер» за свою картину «Смотри на меня!». Церемония вручения награды прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», сообщает РИА Новости.
Грамматиков, принимая приз, поблагодарил свою мать, отметив, что благодаря ей «Орел» долетел до него. Он подчеркнул традиционную благодарность родным, ставшую важной частью церемонии.
На премию также претендовали другие режиссеры, в том числе Алексей Герман-младший с фильмом «Воздух» и Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов за картину «Любовь Советского Союза».
Премия «Золотой орел» была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор победителей осуществляется экспертным советом, а финальные результаты определяются через голосование членов академии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru