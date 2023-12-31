Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
Новая часть фильма про полицейского Игоря Грома выйдет на экраны 23 мая 2024 года, сообщили «Кинопоиск» и «Централ Партнершип».
Картина стартует в кинотеатрах по всей стране. После этого новая часть «Майора Грома» станет доступна на портале «Кинопоиск» и других онлайн-платформах.
Создатели картины пообещали большей приключений и экшена. В фильме будут новые герои — генерал-лейтенант полиции Мария Архипова и доктор Рубинштейн, изучающий раздвоение личности Разумовского.
Съемки новой части франшизы начались в Санкт-Петербурге в марте 2023 года. В актерском списке оказались Тихон Жизнецкий, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
- Вынужденная подстраховка. Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
- Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина
- Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
- Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни
- СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море из-за атак хуситов
- «В знак солидарности». На помощь Белгороду приходят федералы, соседние регионы и Минобороны
- Мурашко: 22 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
- ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области
- Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru