Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года

Картина стартует в кинотеатрах по всей стране. После этого новая часть «Майора Грома» станет доступна на портале «Кинопоиск» и других онлайн-платформах.

Создатели картины пообещали большей приключений и экшена. В фильме будут новые герои — генерал-лейтенант полиции Мария Архипова и доктор Рубинштейн, изучающий раздвоение личности Разумовского.

Съемки новой части франшизы начались в Санкт-Петербурге в марте 2023 года. В актерском списке оказались Тихон Жизнецкий, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

