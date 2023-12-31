Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года

Новая часть фильма про полицейского Игоря Грома выйдет на экраны 23 мая 2024 года, сообщили «Кинопоиск» и «Централ Партнершип».

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Картина стартует в кинотеатрах по всей стране. После этого новая часть «Майора Грома» станет доступна на портале «Кинопоиск» и других онлайн-платформах.

Создатели картины пообещали большей приключений и экшена. В фильме будут новые герои — генерал-лейтенант полиции Мария Архипова и доктор Рубинштейн, изучающий раздвоение личности Разумовского.

Съемки новой части франшизы начались в Санкт-Петербурге в марте 2023 года. В актерском списке оказались Тихон Жизнецкий, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из трейлера фильма
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