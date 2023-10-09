Кинокритик Шнейдеров: Третья часть «Майора Грома» станет успешнее первых двух
У третьей части фильма о майоре Громе есть более радужные перспективы, чем у предыдущих двух, отметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
У российского фильма «Майор Гром: Игра» есть большой шанс на приличные сборы в кинопрокате на фоне отсутствия голливудского кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.
Накануне Bubble и «Плюс Студия» опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Боевик расскажет о дальнейшем противостоянии Игоря Грома и с преступностью. Разумовский в тюрьме, но городу угрожает новый злодей — Призрак. За постановку отвечает режиссер первой части — Олег Трофим. Над сценарием работают Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.
«Первые две части не сильно удачно прошли в прокате. Сейчас, в отсутствие подобных фильмов из-за ухода Голливуда, у "Майора Грома" может быть более радужная перспектива. Мы чуть-чуть подотстали от них, россияне все равно предпочитали американское кино... Но сейчас у "Майора Грома" есть большой шанс. При этом мы не можем знать, превратится ли "Майор Гром" в настоящего российского супергероя. Фильм выйдет в 2024 году. До этого времени может произойти много событий. Нужно будет также понять, какие фильмы будут выходить параллельно с "Майором Громом"», - сказал Шнейдеров.
В апреле 2021 года в прокат вышел фильм «Майор Гром: Чумной доктор». В основе сюжета — самый популярный и успешный комикс в России, который стал национальным бестселлером, преодолевшим отметку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом свыше миллиона копий. В 2022 году Bubble Studios и «Кинопоиск» объявили, что «Майор Гром» становится кинофраншизой и в 2023 году выйдет приквел «Гром: Трудное детство», рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным доктором.
Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» собрал в прокате всего 328 миллионов рублей в СНГ при бюджете в 640 миллионов рублей. При этом две части кинофраншизы имеют оценки 7.2 и 7.1 на «Кинопоиске», передает «Радиоточка НСН».
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