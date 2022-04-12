Фильм «Любовь и голуби» снова покажут в кинотеатрах

Посмотреть легендарный фильм Владимира Меньшова в кинотеатрах можно будет уже с 21 апреля. В сообщении отмечается, что прежде чем снова показать фильм на большом экране, его отреставрируют: улучшат цвета и звучание.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, комментируя выход в повторный прокат фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», заявила, что сейчас трудно будет заставить молодых зрителей отправиться в кинозалы смотреть советское кино.