Фильм «Любовь и голуби» снова покажут в кинотеатрах

Культовая советская кинокартина «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат, сообщает пресс-служба «Мосфильма».

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Посмотреть легендарный фильм Владимира Меньшова в кинотеатрах можно будет уже с 21 апреля. В сообщении отмечается, что прежде чем снова показать фильм на большом экране, его отреставрируют: улучшат цвета и звучание.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, комментируя выход в повторный прокат фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», заявила, что сейчас трудно будет заставить молодых зрителей отправиться в кинозалы смотреть советское кино.

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ФОТО: Мосфильм
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