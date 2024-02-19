Фильм «Лед 3» возглавил российский кинопрокат в уикенд

За пять дней показа спортивная мелодрама Юрия Хмельницкого заработала 686 млн рублей. Главные роли в ленте исполнили Александр Петров и Мария Аронова, пишет Ura.ru.

Также в число лидеров кинопроката 15–18 февраля вошли картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» со сборами 208,2 млн рублей (всего почти 1,79 млрд), супергеройский боевик Эс Джей Кларксон «Мадам Паутина» (42 млн рублей), музыкальный фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты» (27,6 млн рублей, всего 2,978 млрд). Замыкает топ-5 комедия Марюса Вайсберга «Конец славы», собравшая за уикенд 26,7 млн рублей, всего — 276 млн.

Неделей ранее лидером кинопроката стал фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который заработал за уикенд более 338 млн рублей, напоминает телеканал «360».

