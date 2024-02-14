«Надежда есть!»: Кинотеатры уверены, что «Лед 3» соберет больше миллиарда рублей
«Лед 3» точно перекроет вторую часть по сборам, особенно с учетом возросшей цены билетов в 2023 году на 20%, отметил в эфире НСН Алексей Воронков.
Мелодрама «Лед 3» имеет все шансы превзойти по кассовым сборам «Лед 2», на фоне выхода картины не ожидается никаких крупных проектов, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН.
Третья часть спортивной мелодрамы «Лед» вышла в прокат 14 февраля. Новый фильм станет заключительной частью франшизы и финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова. Воронков отметил, что кинотеатры возлагают большие надежды на фильм.
«На основе данных, которые мы фиксируем по нашей сети ("Синема 5" - ред. НСН) и по дружественным сетям, которые открывают между собой друг другу данные, мы понимаем, что предпродажи на уровне "Лед 2". Надежда на этот фильм у нас есть. Плюс мы не забываем, что сейчас на фоне "Льда" не идет никаких сильных проектов, за исключением "Мастера и Маргариты". С учетом выросшей цены билетов в прошлом году на 20%, думаю, что финансово третья часть точно перекроет вторую. "Мастер и Маргарита" идет с 25 числа, отработал три недели… Думаю, еще недели три этот фильм поработает. "Лед" плавно переходит на 7 марта, когда из крупных премьер выйдет только "Онегин"», - сказал Воронков.
Кассовые сборы мелодрамы «Лед 2», которая стартовала в прокате 14 февраля 2020 года, достигли 1,4 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Картина окупилась уже в первый уикенд проката, заработав 579 млн рублей при производственном бюджете в 322 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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