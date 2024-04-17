«Будут призы»: Режиссер Бурнашев предсказал рекордные сборы фильму «Карина»

«У “Карины” есть потенциал для российского проката. Это жизнеутверждающая история, которую ждут рекордные сборы. Я сам планирую посмотреть этот фильм в следующие выходные и уверен, что создатели картины не останутся без призов на фестивалях», — сказал Бурнашев.

Режиссер отметил, что лично знаком с Марианной Сиэгэн.

«Она самодостаточный продюсер с большим опытом. Отрадно, что ее режиссерский дебют снискал такой успех у зрителей. Желаю ей еще больших достижений, но совместных проектов у нас не планируется», — добавил кинематографист.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что текущий год может быть успешным для российского кинопроката, есть шанс, что кассовые сборы в 2024 году побьют рекорд по итогам прошлого года.

