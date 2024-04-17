«Будут призы»: Режиссер Бурнашев предсказал рекордные сборы фильму «Карина»
Режиссер фильма «Карина» Марианна Сиэгэн — самадостаточный продюсер с большим опытом, замечательно, что ее дебют в качества режиссера снискал признание зрителей, сказал НСН Степан Бурнашев.
Фильм «Карина» — замечательная жизнеутверждающая история, которую ждут не только рекордные сборы, но и призы на кинофестивале. Об этом в интервью НСН заявил режиссер фильма "Айта" Степан Бурнашев, которому Минкультуры отказало в прокатном удостоверении.
Ранее сообщалось, что фильм «Карина» режиссёра Марианны Сиэгэн собрал за первые выходные проката более 12,7 млн рублей. По сведениям Telegram-канала «Онлайн-Якутия», это абсолютный рекорд в истории якутского кино. Бурнашев подтвердил, что фильм ждут рекордные сборы в прокате.
«У “Карины” есть потенциал для российского проката. Это жизнеутверждающая история, которую ждут рекордные сборы. Я сам планирую посмотреть этот фильм в следующие выходные и уверен, что создатели картины не останутся без призов на фестивалях», — сказал Бурнашев.
Режиссер отметил, что лично знаком с Марианной Сиэгэн.
«Она самодостаточный продюсер с большим опытом. Отрадно, что ее режиссерский дебют снискал такой успех у зрителей. Желаю ей еще больших достижений, но совместных проектов у нас не планируется», — добавил кинематографист.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что текущий год может быть успешным для российского кинопроката, есть шанс, что кассовые сборы в 2024 году побьют рекорд по итогам прошлого года.
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