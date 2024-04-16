Фильм «Карина» стал абсолютным рекордсменом в истории якутского проката
Фильм «Карина» режиссёра Марианна Сиэгэн, по предварительным данным, за первый уикэнд проката собрал более 12,7 млн рублей. Как пишет Telegram-канал «Онлайн-Якутия», это абсолютный рекорд в истории якутского кино.
Лента основана на реальных событиях 2014 года. Главной героиней является четырёхлетняя девочка Карина Чикитова из Олекминского района Якутии, которая заблудилась в лесу.
Кинокомпания «Арт-Дойду» заявила, что «Карина» - это история храброй девочки, которая 12 дней скиталась по глухой тайге и смогла выжить там, «где умирали даже взрослые люди».
Ранее фильм «Барби» Греты Гервиг установил новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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