Фильм «Карина» стал абсолютным рекордсменом в истории якутского проката

Лента основана на реальных событиях 2014 года. Главной героиней является четырёхлетняя девочка Карина Чикитова из Олекминского района Якутии, которая заблудилась в лесу.

Кинокомпания «Арт-Дойду» заявила, что «Карина» - это история храброй девочки, которая 12 дней скиталась по глухой тайге и смогла выжить там, «где умирали даже взрослые люди».

Ранее фильм «Барби» Греты Гервиг установил новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».