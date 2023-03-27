Фильм Гая Ричи «Переводчик» официально покажут в России

В заявлении компании говорится, что фильм британского режиссёра выйдет в российский прокат 18 мая.

Картина рассказывает об американском солдате Джоне Кинли, которого в Афганистане спас переводчик по имени Ахмед. Чувство долга не даёт ему покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за своим спасителем и его семьей. Главные роли в «Переводчике» сыграли Джейк Джилленхол и Дар Салим.

Ранее в российский прокат официально вышла четвёртая часть франшизы о наёмном убийце Джоне Уике, в которой главную роль исполнил Киану Ривз, сообщает RT.