Фильм Гая Ричи «Переводчик» официально покажут в России

Кинокомпании «Вольга» объявила, что в российских кинотеатрах официально покажут новый боевик Гая Ричи «Переводчик» (The Covenant).

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В заявлении компании говорится, что фильм британского режиссёра выйдет в российский прокат 18 мая.

Картина рассказывает об американском солдате Джоне Кинли, которого в Афганистане спас переводчик по имени Ахмед. Чувство долга не даёт ему покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за своим спасителем и его семьей. Главные роли в «Переводчике» сыграли Джейк Джилленхол и Дар Салим.

Ранее в российский прокат официально вышла четвёртая часть франшизы о наёмном убийце Джоне Уике, в которой главную роль исполнил Киану Ривз, сообщает RT.

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ФОТО: скрин из официального трейлера фильма
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