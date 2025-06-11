Первые две серии сериала доступны в онлайн кинотеатрах Start и Okko c 11 июня. По сюжету молодая пара решает провести отпуск во Вьетнаме. Однако за границей девушка случайно встречает бывшего молодого человека, которого считала погибшим, после чего пропадает. Героев затягивает в стремительный круговорот перестрелок и погонь.

Съемки проходили в нескольких городах Вьетнама. Режиссером выступил Стас Иванов, известный зрителю по криминальной драме «ЮЗЗЗ». Роли в картине исполнили Анна Завтур, Артур Бесчастный, и Павел Попов. По его словам, перед началом съемок актеры провели во Вьетнаме три подготовительные недели.

«Много времени посвятили сценарию, были большие правки от Стаса. Это поменяло мое мнение о нем, как о режиссере, мне он показался философом, который часто апеллирует к жизни. Наша история насыщена человеческими образами. Также драки в этом сериале – маленькое кино в большом. В восточной культуре драки – отдельный жанр. В других российских проектах, как правило, драки очень брутальные – кто-то кому-то дал в морду. У нас много юмора, присутствует реквизит, сцены длинные, минут по семь. Команда Team X, которая занималась трюками, проводила с нами много времени в зале. Редко бывает, когда до проекта есть большая подготовка, часто актеров не задействуют, а Стас максимально нас вовлекал, за что ему надо отдать должное», - заявил он.