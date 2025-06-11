Драки, юмор и вьетнамская мечта: Что известно о сериале «Высокий сезон»

Новый международный проект от онлайн-кинотеатров Start и Okko удивит зрелищным экшеном, драками, юмором и вьетнамским колоритом, узнал специальный корреспондент НСН.

За постановку экшен-сцен в сериале «Высокий сезон» отвечала команда каскадеров Team X, которая также работала над фильмами Спайка Ли, и актеры провели много времени в зале, чтобы отрепетировать каждую драку. Об этом специальному корреспонденту НСН на светской премьере проекта рассказал актер Павел Попов, исполнивший одну из главных ролей.

«А у нас Емеля на печи!»: Режиссер Войтинский объяснил отсутствие боевиков в России

Первые две серии сериала доступны в онлайн кинотеатрах Start и Okko c 11 июня. По сюжету молодая пара решает провести отпуск во Вьетнаме. Однако за границей девушка случайно встречает бывшего молодого человека, которого считала погибшим, после чего пропадает. Героев затягивает в стремительный круговорот перестрелок и погонь.

Съемки проходили в нескольких городах Вьетнама. Режиссером выступил Стас Иванов, известный зрителю по криминальной драме «ЮЗЗЗ». Роли в картине исполнили Анна Завтур, Артур Бесчастный, и Павел Попов. По его словам, перед началом съемок актеры провели во Вьетнаме три подготовительные недели.

«Много времени посвятили сценарию, были большие правки от Стаса. Это поменяло мое мнение о нем, как о режиссере, мне он показался философом, который часто апеллирует к жизни. Наша история насыщена человеческими образами. Также драки в этом сериале – маленькое кино в большом. В восточной культуре драки – отдельный жанр. В других российских проектах, как правило, драки очень брутальные – кто-то кому-то дал в морду. У нас много юмора, присутствует реквизит, сцены длинные, минут по семь. Команда Team X, которая занималась трюками, проводила с нами много времени в зале. Редко бывает, когда до проекта есть большая подготовка, часто актеров не задействуют, а Стас максимально нас вовлекал, за что ему надо отдать должное», - заявил он.

От «Фишера» до «Нереалити»: Каких сериалов ждать в июне

Как добавил актер, в рамках этого проекта дублер у него был только для сцен кайтинга. По его словам, локации добавляли съемкам сложности.

«Во Вьетнаме жара невозможная, мы снимали сцену и между дублями заходили туда, где есть кондиционер. Самое экстремально, что случилось со мной - меня до крови укусила обезьяна, пришлось делать несколько прививок. Также за два дня до начала съемок я упал с мопеда, с собой ничего не было кроме зеленки. В итоге пришлось сниматься к ней весь проект, даже когда у меня уже зажили раны, это было важно для съемок стыковых сцен», - рассказал Попов.

Как отметил собеседник НСН, с вьетнамскими актерами российская творческая команда общалась на английском.

«Пришлось подучить английский, я был не силен в языке. У нас был коуч по английскому, в целом все было хорошо. Вьетнамские актеры играют по-другому, они очень яркие, у них в каком-то смысле театральное существование. Наша киношная школа идет через себя, от внутреннего к внешнему, а у них наоборот. Они очень эмоционально бьют по столу, много жестикулируют, в этом смысле у них можно поучится свободе», - отметил артист.

«Усиливают страхи»: Почему фильмы-катастрофы не привлекают россиян

В свою очередь креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Ирина Ирина Сосновая подчеркнула, что над новым проектом работала большая международная команда.

«Проект этот амбициозный, потому что снимался для международного рынка большой международной командой, людьми, которые работали с голливудскими проектами. Нам кажется, что это очень бодрый проект, и он поднимет настроение на всю жизнь. Сложился он таким, потому что у него есть автор и создатель Стас Иванов, которому мы просто поверили и доверили воплотить вьетнамскую мечту», - сообщила она.

По ее словам, информация о международной судьбе сериала появится в скором времени.

Ранее актер театра и кино, каскадер, соучредитель Театра каскадеров «Ярфильм» Роман Курцын заявлял «Радиоточке НСН», что в России нечасто снимают классические боевики, поскольку не так много актеров способны это сыграть. Артист также отметил, что режиссеры и продюсеры иногда запрещают ему выполнять трюки самостоятельно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: START / Okko / Lazy Sunday
ТЕГИ:РоссияВьетнамСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры