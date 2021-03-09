Фильм «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист премии BAFTA

Фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского попал в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом режиссер сообщил в Facebook.

Лауреаты премии BAFTA будут объявлены 11 апреля.

Картина «Дорогие товарищи!» Кончаловского попала в шорт-лист «Оскара»

Действие картины «Дорогие товарищи!» основано на реальных событиях 1962 года в Новочеркасске. Введенная правительством в город армия расстреливает мирных демонстрантов, которые выходят на улицы с требованием снижения цен на продукты и повышения зарплат. Главную роль в ленте – работницу парткома - исполняет Юлия Высоцкая, стройная картина мира которой рушится, когда в этих событиях пропадает ее дочь.

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, что лента Кончаловского соответствует западным стереотипам мышления о происходящем в СССР.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КинофестивальАндрей Кончаловский
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