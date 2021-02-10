Картина «Дорогие товарищи!» Кончаловского попала в шорт-лист «Оскара»
Кинокартина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в «короткий» лист претендентов на премию киноакадемии США «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм», говорится на сайте киноакадемии.
Заявки на участие в этой категории подали 93 страны.
Ранее лента «Дорогие товарищи!» победила на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей», став главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортер».
Картина Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.
По правилам «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм» могут участвовать фильмы, продолжительность которых более 40 минут, снятые за пределами США, и более половины диалогов в фильмах не должно быть на английском языке.
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