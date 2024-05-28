Филипп Киркоров приобрел картину художника из Дзержинска

Певец Филипп Киркоров купил картину дзержинского художника Ильи Спиченкова. Об этом народный артист сообщил в соцсетях.

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Полотно под названием «Король Земли» украсило дом певца. Как отметил Киркоров, картина «идеально вписалась в Театральную зону».

По данным портала NN.RU, Илья Спиченков совмещает творчество и работу спасателем. Как отметил художник в беседе с изданием, признание со стороны звезды — «это очень приятно», а картина попала «в нужное место в нужное время». Стоимость полотна не раскрывается.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КартинаХудожникиФилипп Киркоров

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