«Филармония и клубы»: Писатель Цыпкин порадовался открытию Радио JAZZ в Петербурге

Александр Цыпкин признался НСН в любви к джазу и отметил интерес к этой музыке у жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Джаз занимал более существенное место в жизни Санкт-Петербурга несколько десятилетий назад, известностью пользовались джаз-клубы, однако и сегодня джаз остается стабильно популярным культурным явлением города. Об этом НСН заявил писатель Александр Цыпкин.

Радио JAZZ начало вещание в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Цыпкин порадовался этому событию, отметив, что джаз стабильно востребован и жителями, и гостями города.

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«Здорово! Джаз популярен в Петербурге, хотя мне кажется, что во времена моей молодости джаз занимал более существенное место в жизни Ленинграда, впоследствии — Санкт-Петербурга. У нас были популярны джаз-клубы, например, на Шпалерной, в один из этих клубов я ходил. Это нишевое явление в городе, но стабильное, клубы всегда были заполнены. Сейчас я могу послушать джаз, но в работе он как-то проходит мимо меня. При этом я много раз бывал в джазовой филармонии», — сказал Цыпкин.

Ранее народный артист России Игорь Бутман заявил, что в России джаз быстро набирает обороты, сегодня русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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