«Филармония и клубы»: Писатель Цыпкин порадовался открытию Радио JAZZ в Петербурге

Джаз занимал более существенное место в жизни Санкт-Петербурга несколько десятилетий назад, известностью пользовались джаз-клубы, однако и сегодня джаз остается стабильно популярным культурным явлением города. Об этом НСН заявил писатель Александр Цыпкин.

Радио JAZZ начало вещание в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Цыпкин порадовался этому событию, отметив, что джаз стабильно востребован и жителями, и гостями города.