Фигуристка Жилина заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма «Лед-3»

Ученица Евгения Плющенко, фигуристка Вероника Жилина заявила, что осталась в восторге от съемок в фильме «Лед-3», пишет «Газета.Ru».

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«Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили», - сказала спортсменка.

Она поделилась, что хотела бы сняться в продолжении киноленты.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что мелодрама «Лед 3» имеет все шансы превзойти по кассовым сборам «Лед 2», на фоне выхода картины не ожидается никаких крупных проектов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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