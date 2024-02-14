Фигуристка Жилина заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма «Лед-3»

«Впечатления только положительные. Очень рада, что снялась в этом фильме. Спасибо большое, что меня пригласили», - сказала спортсменка.

Она поделилась, что хотела бы сняться в продолжении киноленты.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что мелодрама «Лед 3» имеет все шансы превзойти по кассовым сборам «Лед 2», на фоне выхода картины не ожидается никаких крупных проектов.

