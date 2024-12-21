«Держит в тонусе»: Навка призналась, что Песков критикует ее ледовые шоу

Татьяна Навка призналась спецкору НСН, что Дмитрий Песков может покритиковать ее шоу и даже назвать некоторые идеи скучными.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала спецкору НСН, что ее муж, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков может обрушиться с критикой на ее шоу, чтобы держать ее в тонусе.

«Лед, танцы и оркестр»: Навка рассказала, чем будет удивлять в новом шоу «Щелкунчик»

Премьера ледового шоу «Щелкунчик» состоялась во дворце спорта «Мегаспорт». В новогоднем шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.

«В основном правду скажет только семья: и мама, и мой супруг, и дочка старшая. Мой муж любит покритиковать мои шоу, подержать меня в тонусе, чтобы я не расслаблялась, сказать, что ставить «Лебединое озеро» скучно. То же самое про «Щелкунчика» говорил. На мой взгляд, все получилось очень круто», - сказала собеседница НСН.

Ранее Навка рассказала «Радиоточке НСН», что ледовый спектакль «Щелкунчик» будет интересен как детям, там и взрослым.

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ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ШоуКультураФигуристыФигурное КатаниеТатьяна Навка

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