Фестиваль «Русские сезоны» возобновит гастроли

Международный культурный проект «Русские сезоны» возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, заявил его директор Алексей Лебедев.

По его словам, перечень государств, где пройдет фестиваль пока не утвержден.

«Планы на 2023, 2024 и 2025 год уже согласованы и сейчас находятся на рассмотрении», — пояснил Лебедев.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы сможет эти планы официально озвучить и приступить к подготовке программы.