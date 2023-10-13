Фестиваль российского кино и анимации пройдет в Сербии в конце октября

В Белграде 27 октября начнется фестиваль российского кино и анимации «Мир чудес», сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

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Отмечается, что фестиваль будет идти пять дней. Зрители смогут посмотреть такие новинки мультипликации, как «Кукольник», «Мой папа - вождь», «Виват, мушкетеры!», «Чижик-пыжик возвращается», «Теплая звезда» и другие.

Кроме того, в программе фестиваля будут представлено короткометражные фильмы киностудии про Чебурашку и «Баба Яга спасает мир».

Ранее стало известно, что фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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