Фестиваль российского кино и анимации пройдет в Сербии в конце октября
В Белграде 27 октября начнется фестиваль российского кино и анимации «Мир чудес», сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
Отмечается, что фестиваль будет идти пять дней. Зрители смогут посмотреть такие новинки мультипликации, как «Кукольник», «Мой папа - вождь», «Виват, мушкетеры!», «Чижик-пыжик возвращается», «Теплая звезда» и другие.
Кроме того, в программе фестиваля будут представлено короткометражные фильмы киностудии про Чебурашку и «Баба Яга спасает мир».
Ранее стало известно, что фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru