Фестиваль российского кино и анимации пройдет в Сербии в конце октября

Отмечается, что фестиваль будет идти пять дней. Зрители смогут посмотреть такие новинки мультипликации, как «Кукольник», «Мой папа - вождь», «Виват, мушкетеры!», «Чижик-пыжик возвращается», «Теплая звезда» и другие.

Кроме того, в программе фестиваля будут представлено короткометражные фильмы киностудии про Чебурашку и «Баба Яга спасает мир».

Ранее стало известно, что фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, передает «Радиоточка НСН».

