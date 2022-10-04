Фестиваль «Белая трость» пройдет Крокус Сити Холле 13 октября
Крокус Сити Холл 13 октября примет гала-концерт Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября.
В отборочных турах, которые проходили в течение года приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из России и 10 стран, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Молдавия. В гала-концерте примут участие 60 лучших из них. Финалисты выступят на одной сцене с известными артистами. Для юных талантов это возможность стать увереннее в себе, преодолеть внутренние барьеры, открыть дорогу в свою собственную профессиональную творческую жизнь.
В этом году ребят поддержат такие звезды эстрады как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Бурито, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов, а также детский музыкальный театр «Домисолька».
Президент России Владимир Путин уже направил приветственную телеграмму участникам фестиваля.
«Фестиваль «Белая Трость» - это всегда добрый и светлый праздник, который дарит начинающим артистам прекрасную возможность обрести веру в себя и собственные силы, выступить на сцене вместе с признанными звездами музыкального искусства. И конечно, фестиваль пользуется широкой общественной поддержкой, вносит значимый вклад в развитие детского творчества, содействует продвижению замечательных традиций меценатства и благотворительности, которыми по праву славится наша страна. Желаю юным исполнителям успехов и осуществления задуманных планов, а зрителям – самых приятных, незабываемых впечатлений», - написал глава государства.
Помимо гала-концерта организаторы приготовили для ребят увлекательную культурную программу, которая пройдет с 12 по 14 октября 2022 года.
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