Фестиваль «Белая трость» пройдет Крокус Сити Холле 13 октября

В отборочных турах, которые проходили в течение года приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из России и 10 стран, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Молдавия. В гала-концерте примут участие 60 лучших из них. Финалисты выступят на одной сцене с известными артистами. Для юных талантов это возможность стать увереннее в себе, преодолеть внутренние барьеры, открыть дорогу в свою собственную профессиональную творческую жизнь.



В этом году ребят поддержат такие звезды эстрады как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Бурито, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов, а также детский музыкальный театр «Домисолька».

Президент России Владимир Путин уже направил приветственную телеграмму участникам фестиваля.