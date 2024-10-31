«“Золотой” пас Черенкову»: Мостовой рассказал об игре с легендой футбола

«Смотреть новый фильм в кинотеатре, думаю, не пойду. Я стараюсь смотреть кино не сразу после премьеры, а потом, после волны ажиотажа. Я с Черенковым играл три года и даже в 1987 году, будучи совсем юным, отдал ему “золотую” передачу. Вряд ли это вошло в фильм, хотя очень странно, если нет. Создатели ленты со мной не консультировались, но, возможно, говорили с кем-то из тех, кто больше времени провел в команде с Черенковым», — сказал Мостовой.

Собеседник НСН допустил, что в новой картине будет много вымышленных фактов.

«Вымысел всегда был, есть и будет. Это не первый фильм про прославленного спортсмена: были ленты «Легенда № 17» про хоккеиста Валерия Харламова, «Стрельцов» про футболиста Эдуарда Стрельцова (кстати, я был одним из претендентов на роль консультанта, но потом создатели фильма перестали выходить на связь). Всегда будут разговоры о том, что чего-то в жизни не было из того, что показано в фильме. На них не нужно обращать внимание. На то оно и игровое кино, а не автобиография», — подытожил футболист.

Ранее стало известно, что актер Егор Бероев исполнит роль Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

