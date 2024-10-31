«“Золотой” пас Черенкову»: Мостовой рассказал об игре с легендой футбола
В новой спортивной драме «Федя. Народный футболист», посвященной Федору Черенкову, наверняка будет много вымысла, однако это нормально для игрового кино, придираться к этому не стоит, сказал НСН Александр Мостовой.
Бывший игрок сборной СССР и России по футболу Александр Мостовой в разговоре с НСН вспомнил об игре с легендарным футболистом «Спартака» и сборной СССР Федором Черенковым в день премьеры нового фильма «Федя. Народный футболист».
Спортивная драма «Федя. Народный футболист» о Черенкове выходит в прокат 31 октября. Мостовой заявил, что не будет смотреть фильм в кинотеатре, но рассказал о своем опыте игры с легендарным футболистом.
«Смотреть новый фильм в кинотеатре, думаю, не пойду. Я стараюсь смотреть кино не сразу после премьеры, а потом, после волны ажиотажа. Я с Черенковым играл три года и даже в 1987 году, будучи совсем юным, отдал ему “золотую” передачу. Вряд ли это вошло в фильм, хотя очень странно, если нет. Создатели ленты со мной не консультировались, но, возможно, говорили с кем-то из тех, кто больше времени провел в команде с Черенковым», — сказал Мостовой.
Собеседник НСН допустил, что в новой картине будет много вымышленных фактов.
«Вымысел всегда был, есть и будет. Это не первый фильм про прославленного спортсмена: были ленты «Легенда № 17» про хоккеиста Валерия Харламова, «Стрельцов» про футболиста Эдуарда Стрельцова (кстати, я был одним из претендентов на роль консультанта, но потом создатели фильма перестали выходить на связь). Всегда будут разговоры о том, что чего-то в жизни не было из того, что показано в фильме. На них не нужно обращать внимание. На то оно и игровое кино, а не автобиография», — подытожил футболист.
Ранее стало известно, что актер Егор Бероев исполнит роль Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв наводнения в Испании достигло 140
- Замглавы ФТС: Объём внешней торговли РФ может превысить 700 млрд долларов
- Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции
- Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары
- В Белогородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
- СМИ: Лидера «Плана Ломоносова» Ильина выписали из больницы
- ЦИК Грузии получил более тысячи жалоб из-за парламентских выборов
- Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы
- Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина
- СМИ: Германия закрывает все генконсульства Ирана в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru