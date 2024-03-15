Федор Добронравов отменил все спектакли после операции на позвоночнике

По данным ресурса, 28 февраля звезда сериала «Сваты» обратился в больницу, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. После проведения КТ артиста отвезли в нейрохирургическое отделение для срочной операции. У 62-летнего Добронравова удалили дискоостеофитный комплекс, вызванный дегенеративными изменениями на фоне остеохондроза. В начале марта артиста выписали из больницы, назначив длительный курс реабилитации, в том числе лечебной физкультуры.

Все спектакли с его участием перенесены на другие даты.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее заявил о травле его дочери Ники в театре из-за подозрения в кумовстве.

