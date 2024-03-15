Федор Добронравов отменил все спектакли после операции на позвоночнике
Народный артист России Федор Добронравов отменил все свои выступления до 2025 года. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной стала необходимость продолжительной реабилитации после операции на позвоночнике.
По данным ресурса, 28 февраля звезда сериала «Сваты» обратился в больницу, жалуясь на боли в шее и позвоночнике. После проведения КТ артиста отвезли в нейрохирургическое отделение для срочной операции. У 62-летнего Добронравова удалили дискоостеофитный комплекс, вызванный дегенеративными изменениями на фоне остеохондроза. В начале марта артиста выписали из больницы, назначив длительный курс реабилитации, в том числе лечебной физкультуры.
Все спектакли с его участием перенесены на другие даты.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее заявил о травле его дочери Ники в театре из-за подозрения в кумовстве.
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