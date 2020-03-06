«Несправедливо и не хорошо». Никита Высоцкий об использовании ФБР фото отца для вербовки

Федеральное бюро расследований США запустило рекламу в соцсети Facebook с фотографией советского актера и барда Владимира Высоцкого. В ней ФБР на русском языке призывает людей к сотрудничеству на условиях полной анонимности.

Сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в беседе с НСН заявил, что его отец никогда не «ассоциировался с предательством».

«Мне кажется, что если людей действительно склоняют к какому-то сотрудничеству против России при помощи Высоцкого, то это довольно странно, несправедливо и не хорошо. Это не порочит Высоцкого, это порочит тех, кто это придумал. Всегда есть какой-то процент людей, который готов к этой работе, они и без Высоцкого пойдут. А этот призыв, думаю, не поможет им навербовать людей. Это имеет отношение к кому угодно кроме Высоцкого – к общей культуре людей, к рекламному делу, чем занимается ФБР с нашими соотечественниками. Но к отцу моему это не имеет отношения, и не потому, что его нет, а просто связи никакой нет. Высоцкий не ассоциируется ни с предательством, ни со стукачеством и, думаю, это факт», - Высоцкий-младший.

При этом, он отметил, что готов рассмотреть возможность подачи иска в американский суд.