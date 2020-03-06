«Несправедливо и не хорошо». Никита Высоцкий об использовании ФБР фото отца для вербовки
Сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» в эфире НСН заявил, что использование образа Высоцкого-старшего не увеличит число желающих сотрудничать с ФБР.
Федеральное бюро расследований США запустило рекламу в соцсети Facebook с фотографией советского актера и барда Владимира Высоцкого. В ней ФБР на русском языке призывает людей к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в беседе с НСН заявил, что его отец никогда не «ассоциировался с предательством».
«Мне кажется, что если людей действительно склоняют к какому-то сотрудничеству против России при помощи Высоцкого, то это довольно странно, несправедливо и не хорошо. Это не порочит Высоцкого, это порочит тех, кто это придумал. Всегда есть какой-то процент людей, который готов к этой работе, они и без Высоцкого пойдут. А этот призыв, думаю, не поможет им навербовать людей. Это имеет отношение к кому угодно кроме Высоцкого – к общей культуре людей, к рекламному делу, чем занимается ФБР с нашими соотечественниками. Но к отцу моему это не имеет отношения, и не потому, что его нет, а просто связи никакой нет. Высоцкий не ассоциируется ни с предательством, ни со стукачеством и, думаю, это факт», - Высоцкий-младший.
При этом, он отметил, что готов рассмотреть возможность подачи иска в американский суд.
«В суд подавать, особенно в американский, довольно накладно и сложно. Может быть, они поэтому на такие вещи и идут. Ведь чужих судов не признают, а в свои не всех пускают. Так что здесь не такая простая ситуация. Надо разобраться, посмотреть. Можно найти какую-нибудь американскую компанию, которая ради самопиара попробует, или наших бывших соотечественников, которые попробуют что-то там отсудить. Я пока не зарекаюсь», - пояснил сын советского актера и барда Никита Высоцкий.
На его взгляд, ситуация с использованием «чужой собственности» весьма странная для «Америки, а тем более для государственной структуры».
«Сейчас есть аналогичная история, в которой Шварценеггер собирается засудить какую-то тюменскую компанию за использование его образа. А здесь вот так делают ФБР. Думаю, все же это связано с тем, что они уверенны, что никто им ничего сделать не сможет», - заключил собеседник НСН.
На фото, которое использует ФБР США для рекламы в Facebook, изображает Высоцкий в образе капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из кинокартины «Место встречи изменить нельзя». Ранее ведомство уже прибегало к подобного рода призывам на русском языке, но без использования образов известных советских личностей.
Ранее полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН не удивился объявлению ФБР по расширению русскоязычной агентурной сети.
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