Высоцкий: Люблю добрые новости из космоса!
Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Робот «Федор» отправился в космос
Российский корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» выведен на околоземную орбиту. Перед запуском «Федор» повторил известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. «Готов. Поехали. Поехали», - сказал робот в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.
Никита Высоцкий: «Я очень рад за всю космическую отрасль, очень рад даже не за страну, а за все человечество. Я воспитан в период, когда все зачитывались Лемом и Стругацкими, и очень люблю положительные новости из космоса. «Федору» - удачи, пусть летит и работает, двигает всех нас вперед, спасибо, «Федор»!», - отметил в разговоре с НСН Никита Высоцкий.
В России предложили снизить НДФЛ для работающих многодетных матерей
В России предложили снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев в обращении к министру финансов Антону Силуанову. Речь идет об одиноких мaтерях, лишившихся выплaт по потере кормильцa и не получaющих стaбильных aлиментов.
Никита Высоцкий: «Лучше хоть что-то, чем ничего. Есть матери, которым трудно и им надо помогать. Не уверен, что делать это нужно, снижая налоги, лучше, я не знаю, поднять какие-то социальные выплаты. Хотя, это, в общем, прямые деньги. Так что, на мой взгляд, такой шаг имеет смысл», - сказал он НСН.
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире
Американский актёр Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире за 2019 год. В этом году вторую строчку списка занял Крис Хемсворт, а третью — Роберт Дауни — младший.
Никита Высоцкий: «Рад за ребят, рад за американский кинематограф. Еще хотел бы, чтобы добавили денег парням, которые снимались у Тарантино в «Однажды в … Голливуде», Леонардо Ди Каприо и Брэду Питту, чтобы они тоже оказались в высшей лиге. Они – хорошие ребята», - подчеркнул он в эфире НСН.
В Германии восьмилетний мальчик угнал родительский автомобиль
В Германии восьмилетний мальчик угнал родительский автомобиль и прокатился на автостраде со скоростью 140 км/ч. Ребенка нашла мать на обочине автомагистрали А-44 в направлении Дортмунда. Он включил сигнальные огни и повесил сзади предупреждающий знак. Когда мальчика обнаружили, он сказал прибывшей полиции, что «просто хотел немного покататься».
Никита Высоцкий: «Ох уж эти немцы! Научили ребенка в восемь лет водить машину! Вопрос: зачем? Но, смотрите, они же научили его еще и соблюдать ПДД. Он сделал все абсолютно правильно и по-немецки точно! Вот так бы мы нам всем!» - отметил Никита Высоцкий, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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