Высоцкий: Люблю добрые новости из космоса!

Никита Высоцкий: «Я очень рад за всю космическую отрасль, очень рад даже не за страну, а за все человечество. Я воспитан в период, когда все зачитывались Лемом и Стругацкими, и очень люблю положительные новости из космоса. «Федору» - удачи, пусть летит и работает, двигает всех нас вперед, спасибо, «Федор»!», - отметил в разговоре с НСН Никита Высоцкий.

