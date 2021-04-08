Фадеев предлагает переправлять жалобы на «обнаженку» в музеях к психиатру

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобы вроде той, что накануне поступила в Государственный Эрмитаж, о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей необходимо перенаправлять к психиатру.

«Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру», - сказал Фадеев журналистам в четверг, выступая на площадке «Прямая линия» в музее «Россия - моя история» в Екатеринбурге.

Накануне Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, которая пришла «из официальных органов», рассказал СМИ гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Ранее директор Музея антропологии и этнографии РАН Андрей Головнев в эфире НСН оценил скандальную выставку «Body Worlds» с трупами и признался, что даже ему неприятны такие эксперименты, но это не повод закрывать экспозицию.

