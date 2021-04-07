Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей
Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, передает РИА Новости слова гендиректора музея Михаила Пиотровского.
«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», - рассказал он журналистам, не став уточнять, откуда именно поступила жалоба.
В марте разгорелся скандал с выставкой на ВДНХ доктора Гюнтера фон Хагенса «Миры тела». Она состоит из настоящих человеческих тел и органов, обработанных методом полимерной пластинации, который медик изобрел. Все жидкости организма при этом заменяются на твердеющий пластик. Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. В мире за все время ее посетили более 45 миллионов человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки.
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