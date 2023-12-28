Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Ивлеевой
28 декабря 202303:02
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект «Глюкоза» и исключить оттуда исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову, сообщает телеканал «360».
Это произошло из-за участия певицы в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фадеев считает, что Наталья дискредитирует первоначальную идею проекта своими последними музыкальными материалами и появлением на сомнительных мероприятиях.
Продюсер отметил, что проект создавался для детей. Также он не хочет, чтобы его как музыканта ассоциировали с этим артистом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru