Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект «Глюкоза» и исключить оттуда исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову, сообщает телеканал «360».

Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву

Это произошло из-за участия певицы в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Фадеев считает, что Наталья дискредитирует первоначальную идею проекта своими последними музыкальными материалами и появлением на сомнительных мероприятиях.

Продюсер отметил, что проект создавался для детей. Также он не хочет, чтобы его как музыканта ассоциировали с этим артистом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкантыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры