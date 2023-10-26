«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ
«Фабрика звезд» будет перезапущена на телеканале ТНТ в обновленном формате, заявила директор телеканала Тина Канделаки, сообщает ТАСС.
По её словам, проект получит название «Новая фабрика звезд», а кастинги по отбору участников начнутся уже с 26 октября 2023 года.
«Бриллианты нужно найти, огранить и обрамить», — подчеркнула Канделаки.
Она также отметила, что современная российская индустрия музыки остро нуждается в появлении новых имен и перезагрузке.
Ранее лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов в пресс-центре НСН заявил, что «Фабрика звезд», которую хотят перезапустить на телеканале ТНТ, является просто коммерческим проектом, бесполезным для искусства.
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