«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ

По её словам, проект получит название «Новая фабрика звезд», а кастинги по отбору участников начнутся уже с 26 октября 2023 года.

«Бриллианты нужно найти, огранить и обрамить», — подчеркнула Канделаки.

Она также отметила, что современная российская индустрия музыки остро нуждается в появлении новых имен и перезагрузке.

Ранее лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов в пресс-центре НСН заявил, что «Фабрика звезд», которую хотят перезапустить на телеканале ТНТ, является просто коммерческим проектом, бесполезным для искусства.

