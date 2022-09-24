Яна Чурикова отказалась комментировать свое участие в шоу «Голос. Дети»
Популярная телеведущая Яна Чурикова не подтвердила, но и не опровергла свое назначение ведущей песенного шоу «Голос. Дети» на Первом канале, сообщает «Газета.Ru».
«Коллеги, я предлагаю вам обратиться по адресу – в пресс-службу «Первого». Может они сейчас комментируют, а может и нет», - сказала Чурикова.
Информацию о том, что Яна Чурикова станет ведущей нового сезона шоу опубликовала светская журналистка Алена Жигалова. По словам последней, Чурикова заменит Дмитрия Нагиева.
Яна Чурикова была бессменной ведущей музыкального проекта «Фабрика звезд», который тоже выходил на Первом канале.
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