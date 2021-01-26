Евгений Миронов поздравил лауреатов премии «Золотой орел»
Народный артист России в беседе с НСН отметил, что на премии «Золотой орел» награды были вручены заслуженно.
На премии «Золотой орел» лучшим фильмом была признана историческая драма «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.
Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в эфире НСН поздравил лауреатов премии.
«Не мог не прокомментировать эту новость. Я поздравляю Андрея Зайцева, честно, этой картины, к сожалению, я еще не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа, и вы заслужено получили награды. Поздравляю вас», – сказал он.
За главную награду боролись также киноленты «Лед 2», «Союз спасения», «Стрельцов» и «Дорогие товарищи!».
Кроме того, Миронов в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в российском прокате мультфильма «Душа».
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