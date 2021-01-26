Евгений Миронов поздравил лауреатов премии «Золотой орел»

«Не мог не прокомментировать эту новость. Я поздравляю Андрея Зайцева, честно, этой картины, к сожалению, я еще не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа, и вы заслужено получили награды. Поздравляю вас», – сказал он.

За главную награду боролись также киноленты «Лед 2», «Союз спасения», «Стрельцов» и «Дорогие товарищи!».

Кроме того, Миронов в интервью НСН поделился своим впечатлением от просмотра лидирующего в российском прокате мультфильма «Душа».

