Андрей Кончаловский получил премию «Золотой орел» за фильм «Дорогие товарищи»

Ранее новая работа Кончаловского уже получила ряд наград. Так, "Дорогие товарищи" признаны фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Также фильм был отмечен спецпризом жюри Венецианского фестиваля. Это кино будет представлять Россию на премии "Оскар".

Агентство отмечает, что в номинации "лучшая режиссерская работа" были также представлены фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.

Сюжет "Дорогих товарищей" основан на реальных событиях, произошедших в 1962 год. Фильм посвящен антисоветской забастовке на заводе в Новочеркасске, в результате разгона которой погибли десятки человек.

