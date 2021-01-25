Евгений Миронов: в театре начали раскупать билеты

Евгений Миронов: «И, честно говоря, мне очень жалко, потому что в эти выходные я слепил снеговика. Кажется, впервые за пятнадцать лет, и теперь он растает. Что ж делать, зато впереди весна, будем ее ждать. Без всяких волн, так и имейте в виду», – подчеркнул он в разговоре с НСН.

