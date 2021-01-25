Евгений Миронов: в театре начали раскупать билеты

Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Мультфильм «Душа» стал лидером российского проката

Американский мультфильм «Душа» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Далее в рейтинге идут российские фильмы. На второй строчке оказался «Последний богатырь: Корень зла», на третьем месте – «Огонь».

Евгений Миронов: «Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», – отметил в эксклюзивном интервью НСН Евгений Миронов.

2

Зрители вернулись в кинотеатры

В кинотеатрах заявили, что увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов моментально повысило зрительский спрос.

Евгений Миронов: «Я вам скажу, что такое произошло не только в кинотеатрах, но и в театрах резко вырос спрос на билеты, чему мы несказанно рады», – сказал он в эфире НСН.

3

Фильм «Блокадный дневник» получил главный приз «Золотого орла»

На премии «Золотой орел» лучшим фильмом была признана историческая драма «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.

Евгений Миронов: «Новость не сегодняшнего дня, но я не мог ее не прокомментировать. Я поздравляю Андрея Зайцева, честно, этой картины, к сожалению, я еще не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа, и вы заслужено получили награды. Поздравляю вас», – прокомментировал актер в беседе с НСН.

4

В Москве был зафиксирован самый теплый день зимы

25 января стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Утром в понедельник на ВДНХ была зафиксирована температура воздуха + 3,8 градуса. Таким образом, был побит рекорд для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Евгений Миронов: «И, честно говоря, мне очень жалко, потому что в эти выходные я слепил снеговика. Кажется, впервые за пятнадцать лет, и теперь он растает. Что ж делать, зато впереди весна, будем ее ждать. Без всяких волн, так и имейте в виду», – подчеркнул он в разговоре с НСН.

5

В Театре Наций премьера кукольного спектакля «Ходжа Насреддин»

5, 6, 7 февраля на малой сцене Театра Наций состоится премьера кукольного спектакля «Ходжа Насреддин». Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольных постановок и театральный режиссёрский дебют продюсера, кинорежиссёра и сценариста Тимура Бекмамбетова.

Евгений Миронов: «Да-да, вы не ослышались. Тимур дебютирует в Театре Наций в качестве режиссера. Вы знаете, это уникальная работа. Куклы делались одними из лучших кукольников и Санкт-Петербурга, и Москвы. Замечательные профессионалы из Театра кукол имени Образцова и Областного театра кукол будут работать с марионетками, а известные артисты озвучили всех героев «Ходжи Насреддина». Собственно говоря, Ходжу озвучил Константин Хабенский, я озвучил Ишака, Елизавета Боярская – Кобылицу, Чулпан Хаматова озвучила жену Ходжи Насреддина, еще участвуют Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий и Инга Оболдина. Потрясающая команда! Приходите! Для нас это открытие, и, честно говоря, это необычный кукольный спектакль, так что ждем вас», – пригласил слушателей НСН Евгений Миронов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Театр НацийЕвгений МироновАвторские Новости
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