Евгений Миронов: в театре начали раскупать билеты
Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мультфильм «Душа» стал лидером российского проката
Американский мультфильм «Душа» возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Далее в рейтинге идут российские фильмы. На второй строчке оказался «Последний богатырь: Корень зла», на третьем месте – «Огонь».
Евгений Миронов: «Поздравляю всех российских кинопроизводителей, это, мне кажется, большой успех. И мультфильм «Душа», я смотрел его позавчера, мне тоже понравился, очень хороший», – отметил в эксклюзивном интервью НСН Евгений Миронов.
Зрители вернулись в кинотеатры
В кинотеатрах заявили, что увеличение максимальной заполняемости залов до 50 процентов моментально повысило зрительский спрос.
Евгений Миронов: «Я вам скажу, что такое произошло не только в кинотеатрах, но и в театрах резко вырос спрос на билеты, чему мы несказанно рады», – сказал он в эфире НСН.
Фильм «Блокадный дневник» получил главный приз «Золотого орла»
На премии «Золотой орел» лучшим фильмом была признана историческая драма «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.
Евгений Миронов: «Новость не сегодняшнего дня, но я не мог ее не прокомментировать. Я поздравляю Андрея Зайцева, честно, этой картины, к сожалению, я еще не видел, но видел другие фильмы, которые также стали лауреатами «Золотого орла». Я понимаю, что это большая и трудная работа, и вы заслужено получили награды. Поздравляю вас», – прокомментировал актер в беседе с НСН.
В Москве был зафиксирован самый теплый день зимы
25 января стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Утром в понедельник на ВДНХ была зафиксирована температура воздуха + 3,8 градуса. Таким образом, был побит рекорд для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений.
Евгений Миронов: «И, честно говоря, мне очень жалко, потому что в эти выходные я слепил снеговика. Кажется, впервые за пятнадцать лет, и теперь он растает. Что ж делать, зато впереди весна, будем ее ждать. Без всяких волн, так и имейте в виду», – подчеркнул он в разговоре с НСН.
В Театре Наций премьера кукольного спектакля «Ходжа Насреддин»
5, 6, 7 февраля на малой сцене Театра Наций состоится премьера кукольного спектакля «Ходжа Насреддин». Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольных постановок и театральный режиссёрский дебют продюсера, кинорежиссёра и сценариста Тимура Бекмамбетова.
Евгений Миронов: «Да-да, вы не ослышались. Тимур дебютирует в Театре Наций в качестве режиссера. Вы знаете, это уникальная работа. Куклы делались одними из лучших кукольников и Санкт-Петербурга, и Москвы. Замечательные профессионалы из Театра кукол имени Образцова и Областного театра кукол будут работать с марионетками, а известные артисты озвучили всех героев «Ходжи Насреддина». Собственно говоря, Ходжу озвучил Константин Хабенский, я озвучил Ишака, Елизавета Боярская – Кобылицу, Чулпан Хаматова озвучила жену Ходжи Насреддина, еще участвуют Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий и Инга Оболдина. Потрясающая команда! Приходите! Для нас это открытие, и, честно говоря, это необычный кукольный спектакль, так что ждем вас», – пригласил слушателей НСН Евгений Миронов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Минсельхоз РФ не ожидает дефицита продовольственных товаров
- Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествлять СССР с фашистской Германией
- В Мосгорсуде рассказали об административных делах после митингов 23 января
- Бизнес-омбудсмен Титов согласился взять Путина на работу
- Техноблогер рассказал, что делать при потере смартфона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru