Экс-гендиректор Большого театра Урин возглавил благотворительный фонд
Бывший гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ». Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные системы «СПАРК-Интерфакс».
Отмечается, что Урин занял новый пост 16 января. До этого президентом фонда был Александр Фокин.
Некоммерческий благотворительный фонд был учрежден в 2002 году президентом школы-студии МХАТ Анатолием Смелянским и худруком МХТ имени Чехова Олегом Табаковым. Основной вид деятельности организации — дополнительное образование детей и взрослых.
Владимир Урин покинул Большой театр в декабре 2023 года, генеральный директор руководил учреждением с июля 2013-го, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Урина сменил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев.
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