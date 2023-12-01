Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра

Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин после ухода с поста гендиректора Большого театра намерен написать книгу воспоминаний, сообщает ТАСС.

Что-то щелкнуло: Владимир Урин ушел из Большого театра

По его словам, в этой книге он расскажет о незабываемых встречах, произошедших в его жизни.

Кроме того, он продолжит свою преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ, где он возглавляет кафедру менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.

«Может быть, наконец, в целый ряд театров схожу и посмотрю спектакли, которые не мог в силу занятости посмотреть ранее» - добавил Владимир Урин.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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