Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра
Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин после ухода с поста гендиректора Большого театра намерен написать книгу воспоминаний, сообщает ТАСС.
По его словам, в этой книге он расскажет о незабываемых встречах, произошедших в его жизни.
Кроме того, он продолжит свою преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ, где он возглавляет кафедру менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.
«Может быть, наконец, в целый ряд театров схожу и посмотрю спектакли, которые не мог в силу занятости посмотреть ранее» - добавил Владимир Урин.
Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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