Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра

По его словам, в этой книге он расскажет о незабываемых встречах, произошедших в его жизни.

Кроме того, он продолжит свою преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ, где он возглавляет кафедру менеджмента и продюсирования исполнительских искусств.

«Может быть, наконец, в целый ряд театров схожу и посмотрю спектакли, которые не мог в силу занятости посмотреть ранее» - добавил Владимир Урин.

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

