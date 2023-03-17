Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО
Актриса Эвелина Бледанс в передаче «Жизнь и судьба» рассказала о своем выступлении перед раненными военными, участвующими в спецоперации.
Она отметила, что во время фестиваля, проходившего в Ейске, ей предложили посетить военный госпиталь. По словам артистки, её сын исполнил для солдат песню про Пьеро. Военные улыбались, а после выступления обнимали ребёнка.
Певица поделилась, что это мероприятие вызвало у неё очень много положительных эмоций, а её сын ещё очень долго вспоминал поездку в Ейск. Телеведущая подчеркнула необходимость открывать душу на подобных встречах.
Ранее певица Вика Цыганова рассказала о помощи участникам спецоперации и поездках на передовую. По её словам, она посещает военные госпитали и ездит на линию соприкосновения. Артистка отметила, что выступала в актовом зале военной части Героя России Владимира Жоги в Донецке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru