Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО

Она отметила, что во время фестиваля, проходившего в Ейске, ей предложили посетить военный госпиталь. По словам артистки, её сын исполнил для солдат песню про Пьеро. Военные улыбались, а после выступления обнимали ребёнка.

Певица поделилась, что это мероприятие вызвало у неё очень много положительных эмоций, а её сын ещё очень долго вспоминал поездку в Ейск. Телеведущая подчеркнула необходимость открывать душу на подобных встречах.

Ранее певица Вика Цыганова рассказала о помощи участникам спецоперации и поездках на передовую. По её словам, она посещает военные госпитали и ездит на линию соприкосновения. Артистка отметила, что выступала в актовом зале военной части Героя России Владимира Жоги в Донецке.

