Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым лидируют по бронированиям на лето, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

«Если брать десятку самых популярных регионов, на которые распределяется наибольший спрос, то эта десятка выглядит без серьезных изменений. Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область. Основные изменения касаются Дагестана, он покинул десятку. В прошлом году Дагестан принимал примерно 2% от всех бронирований по стране, в этом году доля снизилась до 0,8%. В этом году там происходят природные катаклизмы. Только два направления показывают рост относительно прошлого года в этой десятке – это Краснодарский край (рост 4%), Крым растет на 7,5%. Москва, например, теряет 8,6%, Калининградская область снижается на 15%. Очевидна закономерность, что наиболее стабильными являются регионы с консервативной моделью потребления. Это те регионы, куда поездка планируется заранее», - отметил он.

По данным туристических сервисов и Российского союза туриндустрии, около 70% россиян летом 2026 года планируют отдыхать внутри страны. Самым популярным направлением вновь стал Краснодарский край — его выбирают от 38% туристов. В лидерах также Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республика Алтай и Калининградская область.

