Лев Лещенко заявил, что читает рэп «уже лет 50»

По словам певца, инициатором дуэта стал именно рэпер, отметив, что сам он «давно научился читать рэп».

«Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп», - указал Лещенко.

В беседе с изданием исполнитель также анонсировал ещё одно необычное сотрудничество в будущем, но не стал раскрывать детали.

Ранее Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».