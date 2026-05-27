Лев Лещенко заявил, что читает рэп «уже лет 50»
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил на Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» вместе с рэпером Loc-Dog (настоящее имя - Александр Жвакин). Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам певца, инициатором дуэта стал именно рэпер, отметив, что сам он «давно научился читать рэп».
«Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп», - указал Лещенко.
В беседе с изданием исполнитель также анонсировал ещё одно необычное сотрудничество в будущем, но не стал раскрывать детали.
Ранее Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
