Лев Лещенко заявил, что читает рэп «уже лет 50»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил на Гранд-финале VII международного детского вокального конкурса «Лучший голос земли» вместе с рэпером Loc-Dog (настоящее имя - Александр Жвакин). Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам певца, инициатором дуэта стал именно рэпер, отметив, что сам он «давно научился читать рэп».

«Я читаю рэп уже лет 50, с тех пор, как выучил стихи Маяковского. Он же писал рэп», - указал Лещенко.

В беседе с изданием исполнитель также анонсировал ещё одно необычное сотрудничество в будущем, но не стал раскрывать детали.

Ранее Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
