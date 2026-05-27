Как пишет RT, он указал, что действия Еревана не должны мешать интеграции других стран союза, которая остается приоритетом.

Также представитель Кремля отметил, что интеграция Армении с ЕС несовместима с членством в ЕАЭС.

«Это взаимоисключающие процессы», - заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что России следует пересмотреть газовую льготу, которая предоставляется Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

