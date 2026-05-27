Песков: Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС
Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС, однако считает важным разъяснять последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он указал, что действия Еревана не должны мешать интеграции других стран союза, которая остается приоритетом.
Также представитель Кремля отметил, что интеграция Армении с ЕС несовместима с членством в ЕАЭС.
«Это взаимоисключающие процессы», - заключил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что России следует пересмотреть газовую льготу, которая предоставляется Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
