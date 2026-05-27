Минздрав расширит перечень справок, которые можно получить онлайн
Минздрав РФ в 2026 году расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить онлайн. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Вадим Ваньков.
Он указал, что в список добавят сертификат о профилактических прививках, справку о временной нетрудоспособности, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключения о медгруппе несовершеннолетнего для занятий физкультурой.
В настоящее время заказ меддокументов и справок онлайн в рамках теста действует в Чувашии и Тюменской области. В текущем году такая возможность появится во всех регионах страны.
Ваньков добавил, что получить нужный документ можно будет через портал «Госуслуги» при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых сведений в медкарте.
Ранее правительство РФ утвердило изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА
- Один букет на всех: Последние звонки перестали приносить флористам деньги
- Кардиолог призвал делать перерывы при сидячей работе для снижения риска инфаркта
- Молодежь распробовала: Спрос на российские санатории за год вырос на 31%