Минздрав расширит перечень справок, которые можно получить онлайн

Минздрав РФ в 2026 году расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить онлайн. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Вадим Ваньков.

Он указал, что в список добавят сертификат о профилактических прививках, справку о временной нетрудоспособности, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медзаключения о медгруппе несовершеннолетнего для занятий физкультурой.

В настоящее время заказ меддокументов и справок онлайн в рамках теста действует в Чувашии и Тюменской области. В текущем году такая возможность появится во всех регионах страны.

Ваньков добавил, что получить нужный документ можно будет через портал «Госуслуги» при условии прохождения диспансеризации или наличия необходимых сведений в медкарте.

Ранее правительство РФ утвердило изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
