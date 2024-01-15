«Это сюрприз!»: Режиссер Бронзит о реставрации военных мультфильмов
Студия «Disney» в годы войны снимала антигитлеровские фильмы с Дональдом, при этом «специфические мультфильмы» могут быть и шедевром, и лажей, сказал в эфире НСН Константин Бронзит.
Реставрация «Союзмультфильмом» анимационных лент времен Великой Отечественной войны может стать большим сюрпризом, заявил в интервью НСН режиссер и мультипликатор Константин Бронзит.
«Союзмультфильм» ранее анонсировал восстановление для широкого показа 10 мультфильмов военных и послевоенных лет. При этом список этих картин пока не озвучен.
«Я не знаю, про какие мультфильмы идет речь. Возможно, в специфическое время делалось что-то специфическое. Мало кто знает, но студия "Disney" во время Великой Отечественной войны делала специальные фильмы антивоенного содержания против гитлеровской коалиции, там участвовали Дональд и все его братья. Они были сделаны специально по задачам времени, отработали то время, а сейчас их никто не афиширует. Что касается нашей мультипликации того времени, я не в курсе. Это явно будет какой-то сюрприз. Я бы сам посмотрел, что это за мультфильмы, - что это такое и с чем это едят. Может, это выдающееся произведение искусства, а может откровенная лажа. Мультипликация имеет очень далекое отношение к пропаганде. Детей надо развлекать, учить добру, светлости, справедливости», - сказал Бронзит.
При этом он усомнился, что восстановленные мультфильмы будут популярны в кинотеатрах, где их планируют показать в рамках «спецпоказов».
«Если это отдельные сеансы, то придет два-три человека. Сегодня люди вообще не очень охотно ходят в кино, если это не какие-то раскрученные блокбастеры. При этом мультфильмы можно, как в советские времена, показать дополнительным бонусом перед полнометражным фильмом», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что советские мультфильмы лучше современных западных, в которых «всё стреляет, скачет, бегает», а через полчаса уже «башка отвалится» от этого фильма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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