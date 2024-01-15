«Союзмультфильм» восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет

Отмечается, что в настоящий момент список мультфильмов, которые будут восстанавливать, пока не сформирован. Под восстановительными работами подразумевается устранение технических дефектов кадров, которые возникли от естественного устаревания пленки.

По окончании реставрационных работ киноленты будут показывать в кинотеатрах.

Ранее «Союзмультфильм» попросила следственные органы проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка», напоминает «Радиоточка НСН».

