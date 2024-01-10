Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, так как оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие, сообщает РИА Новости.
В ходе визита главы государства в Анадырь один из участников встречи отметил, что иностранные анимационные картины лучше советских по качеству изображения, и предложил отреставрировать советские шедевры, чтобы они «были лучше».
«Так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там всё стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают?» - ответил российский лидер, указав, что «советские мультики совсем другого качества».
Ранее режиссёр-мультипликатор студии «Мельница» Константин Феоктистов заявил, что новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет на экраны кинотеатров страны в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперты Давоса назвали главной мировой проблемой дезинформацию
- СМИ: Словакия хотела бы сыграть против сборной России по хоккею
- Минобороны России: над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ
- Представители Пентагона и Минобороны Китая провели переговоры впервые с 2020 года
- СМИ: США хотят отказаться от российского ядерного топлива
- СМИ: Полиция Латвии увидела угрозу в сериале «Слово пацана»
- Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе
- Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных
- Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год
- Дублин стал городом с самыми большими пробками в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru