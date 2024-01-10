Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных

В ходе визита главы государства в Анадырь один из участников встречи отметил, что иностранные анимационные картины лучше советских по качеству изображения, и предложил отреставрировать советские шедевры, чтобы они «были лучше».

«Так они и так лучше. Эти современные мультики западного производства, там всё стреляет, скачет, бегает, через полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети это только выдерживают?» - ответил российский лидер, указав, что «советские мультики совсем другого качества».

Ранее режиссёр-мультипликатор студии «Мельница» Константин Феоктистов заявил, что новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет на экраны кинотеатров страны в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

