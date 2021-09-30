«Это событие». Писатель Панов оценил шорт-лист «Премии читателя»

Не все премии одинаково важны писателям, однако это важная часть литературного признания, рассказал писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Сад» Марины Степновой и роман Павла Басинского «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» попали в шорт-лист «Премии читателя-2021».