«Это событие». Писатель Панов оценил шорт-лист «Премии читателя»

Вадим Панов в эфире НСН рассказал о влиянии литературных премий на жизнь писателя.

Не все премии одинаково важны писателям, однако это важная часть литературного признания, рассказал писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Сад» Марины Степновой и роман Павла Басинского «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» попали в шорт-лист «Премии читателя-2021».

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«То, как премия влияет на жизнь писателя, очень сильно зависит от того, насколько известной, уважаемой, популярной, авторитетной является та или иная премия. Грубо говоря, сделать свою премию и сформировать короткий список можно так, что писатель об этом никогда в жизни не узнает, и никто не узнает. А есть премии, в которые писатели хотят попасть обязательно, для них это важно. Премия премии рознь», - отметил Панов.

Среди перечисленных прозаиков Панов отметил Пелевина, назвав его «событием» в современной культуре.

«Пелевин, который, как правило, во всех списках участвует, но никогда ничего не выигрывал – это событие в литературной жизни, причем событие долгоиграющее. Книги этого автора читают давно, довольно много людей могут сказать ему, если когда-нибудь встретят: "Мы выросли на ваших книгах". Если "Непобедимое солнце" будет отмечено, это будет заслуженно».

Также писатель назвал свой личный топ лучших книг, которые он мог бы посоветовать прочитать каждому.

«Это "Преступление и наказание" Достоевского. Вспомните, как это было в школе, и поверьте, что с возрастом прочтется гораздо интереснее. Это, безусловно, "Тихий Дон" Михаила Шолохова и "1984" Джорджа Оруэлла», - рекомендовал собеседник НСН.

Аналитики «Авито» ранее в сентябре выяснили любимые литературные произведения жителей Москвы. На первом месте – серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Вадим ПановПисателиПремияКниги
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